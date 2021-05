Após 27 anos de casamento, Bill e Melinda Gates anunciam divórcio

Separação foi comunicada através de publicação no Twitter nesta segunda-feira, 3; casal estava junto desde 1994

Reprodução/ Instagram @melindafrenchgates Dupla teve três filhos durante o casamento



Nesta segunda-feira, 3, Bill Gates e Melinda Gates anunciaram que estão se separando. O divórcio foi confirmado por um comunicado publicado no Twitter. Com a decisão, chega ao fim o relacionamento de 27 anos do casal, que teve três filhos neste período: Jennifer Katharine Gates, 25, Rory John Gates, 21, e Phoebe Adele Gates, 18. No texto publicado, os dois afirmam que a decisão da separação foi tomada “depois de muita reflexão e muito esforço” no relacionamento. “Durante os últimos 27 anos nós criamos três crianças incríveis e construímos uma fundação que trabalha ao redor de todo o mundo para que todas as pessoas possam levar uma vida saudável e produtiva”, afirmou o casal. Bill e Melinda se conheceram em 1987 após ela ser contratada para ser gerente de produtos da Microsoft. O casamento aconteceu em 1994 e o casal estava junto desde então, e criou a Fundação Bill e Melinda Gates em 2000. “Continuamos a compartilhar a crença nessa missão e vamos continuar trabalhando juntos na fundação, mas não acreditamos mais que possamos crescer juntos como um casal nesta próxima fase de nossas vidas. Pedimos por espaço e privacidade à nossa família enquanto começamos a navegar essa nova vida”, encerrou o comunicado assinado pela dupla.