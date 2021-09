Apple mostra detalhes do novo iPhone 13; veja preços no Brasil

Celular será vendido em quatro modelos diferentes e terá armazenamento inicial de 128 GB; mudanças visuais foram poucas em relação à versão anterior

Apple/Divulgação iPhone 13 teve detalhes divulgados pela Apple nesta terça-feira



A Apple anunciou em um evento virtual nesta terça-feira, 14, a nova linha de celulares a serem disponibilizados pela marca no mercado: o iPhone 13. O telefone será fornecido em quatro modelos diferentes: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max, com armazenamentos que variam de 128 GB a 1 Terabyte. Os celulares têm aparência semelhante ao modelo do iPhone 12, mas contam com algumas mudanças aparentes na organização das câmeras e no tamanho da tela da versão mini, que é levemente maior do que a do iPhone 12 mini. Internamente, porém, a Apple afirmou que o brilho dos visores tem potência maior do que os anteriores e o processador também foi alterado para um mais ágil do que o de concorrentes. Apesar da bateria não sofrer qualquer mudança de um modelo para o outro, a Apple afirmou que o novo processador do celular permitirá que eles tenham vida útil maior do que a do modelo anterior, podendo variar entre 1h30 e 2h30 a mais de uso a depender do tipo.

A marca afirmou que as câmeras também tiveram uma melhoria e comparou a imagem gerada pelos novos modelos com o foco automático de câmeras profissionais. Ao contrário do que alguns suspeitavam e brincavam nas redes, os telefones têm espaço para entrada de carregador e, nos EUA, os aparelhos começam a ser comercializados na próxima semana com valor inicial sugerido de US$ 329 (equivalente a R$ 1,7 mil). No Brasil, o telefone mais barato é o iPhone 13 mini com 128 GB de armazenamento, que vai custar R$ 6.599. O de 256 GB custará R$ 7.599 e o de 512 GB valerá R$ 9.599. O Iphone 13 de 128 GB custará R$ 7.599; de 256 GB, R$ 8.599 e de 512 GB, 10.599. O modelo 13 Pro vai valer R$ 9.499 na versão com menor armazenamento (128 GB); R$ 10.499 na versão de 256 GB; R$ 12.499 na versão de 512 GB e R$ 14.499 na versão de 1 TB. O modelo mais caro da marca será o iPhone 13 Pro Max, que custará R$ 10.499 na versão de 128 GB; R$ 11.499 na de 256 GB, R$ 13.499 na de 512 GB e R$ 15.499 na de 1 TB. Ainda não há previsão para os modelos chegarem ao país.