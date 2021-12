CPI, PIX, cloroquina e vacina: Veja os termos mais usados no Tinder em 2021

Aplicativo divulgou retrospectiva com as palavras mais citadas nas descrições dos perfis em 2021; temas políticos dominaram a plataforma

Unsplash Tinder divulgou retrospectiva de 2021



O Tinder, famoso aplicativo de relacionamentos, divulgou uma retrospectiva dos termos mais utilizados na plataforma em 2021. De CPI da Covid-19 ao preço da gasolina, a política virou assunto frequente antes de marcar um date. A hashtag #EleNão foi um dos termos mais usados ao longo do ano, enquanto a palavra “CPI” teve pico de citações em maio, durante a CPI da Covid-19 no Senado. Segundo a empresa, a cloroquina também foi assunto no app, crescendo em menções mais de 100 vezes entre o início de 2020 e maio de 2021. Com o avanço da campanha de vacinação contra o coronavírus, a menção ao termo “vacinado” e “vacinada” cresceu seis vezes. Em agosto, o uso da palavra “imunizado” aumentou 300%.

Causas sociais também ficaram em alta, sendo vegetarianismo, feminismo, veganismo, amantes dos animais e LGBTQIA+ as mais citadas. O PIX, sistema de transferências bancárias lançado neste ano, foi um dos termos mais usados nas descrições dos perfis, seguido pela gasolina, que virou assunto no fim do ano por causa da alta do preço dos combustíveis. Entre as personalidades mais citadas estão o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, a cantora Anitta, a influenciadora digital Virginia e o streamer Casimiro.