EUA lideram contratações de desenvolvedores brasileiros com salários de até US$ 110 mil por ano

Levantamento mostra salto de quase 500% em três anos na contratação de talentos nacionais por empresas estrangeiras de tecnologia

Freepik Brasil tem tem cerca de 630 mil DEVs, ocupando a quinta posição mundial



O número de brasileiros contratados por empresas estrangeiras de tecnologia cresceu quase 500% em três anos. Os Estados Unidos concentram a maior parte dessas vagas, absorvendo 85% dos profissionais. Dos 1.428 desenvolvedores (também conhecidos como DEVs) brasileiros entrevistados pela pesquisa, 1.220 trabalham para organizações americanas, com salários que chegam em média a US$ 110 mil anuais. Em seguida aparecem Canadá e Austrália, com 1,85% cada, além de Reino Unido (1,85%), Argentina (1,55%), Portugal (1,16%), México (1%) e Alemanha (0,62%). O levantamento é da plataforma de câmbio TechFX.

O crescimento do interesse internacional reflete a alta densidade de programadores no Brasil. Segundo dados da empresa JetBrains, o país tem cerca de 630 mil profissionais, ocupando a quinta posição mundial. Globalmente, são mais de 19,6 milhões de desenvolvedores. Apesar do grande contingente, o Brasil convive com um déficit estimado de 500 mil talentos em TI. A valorização de profissionais nacionais por empresas estrangeiras ajuda a explicar esse cenário. Entre 2020 e 2023, a contratação de brasileiros por companhias internacionais aumentou 491%, segundo o estudo Brazilian Global Salary, também elaborado pela TechFX.

A pesquisa, realizada no fim de 2024 com 1.611 entrevistados, mostrou ainda que 73% dos profissionais de tecnologia no país consideram trabalhar no exterior. O aumento da procura por desenvolvedores brasileiros acompanha a tendência: a demanda global por esses profissionais cresce cerca de 40% ao ano.

A valorização internacional ocorre em um momento de desvalorização da moeda brasileira, o que torna ainda mais atrativas as oportunidades em dólar, euro e libra. Para especialistas, a combinação entre formação técnica, criatividade e adaptabilidade explica a alta procura por brasileiros no mercado externo.

Principais destinos

Além dos Estados Unidos, que mantêm uma política ativa de contratação internacional com cerca de 200 mil profissionais de TI admitidos por ano, outros países se destacam no mercado global de tecnologia: