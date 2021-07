Free Fire: Veja como se inscrever e baixar o Servidor Avançado de julho

Ferramenta permite que usuários testem novidades do game e reportem falhas para a desenvolvedora; confira passo a passo para realizar a inscrição

Divulgação Primeira rodada de inscrições começou nesta quinta-feira, 22



A primeira rodada de inscrições para o Servidor Avançado (Advance Server em inglês) do jogo Free Fire de julho de 2021 começou nesta quinta-feira, 22. A próxima rodada está programada para começar na próxima quinta-feira, 29. A ferramenta só está disponível para o sistema operacional Android e tem códigos de acesso limitados. Os interessados deverão acessar uma página de inscrição, clicar em “Fazer Login com Facebook”, preencher um formulário com suas informações de contatos – telefone e e-mail ativos – e clicar na opção “Junte-se agora!”. Após esse processo, os jogadores que forem aprovados receberão um e-mail pedindo para que entrem no site novamente para conseguirem acesso ao link de download do servidor, que tem tamanho estimado em 701 MB. Depois disso, será necessário usar um código de ativação, que é dado ao usuário após a confirmação da inscrição. O servidor permitirá que os interessados testem novidades que deverão ser incluídas no game desenvolvido pela Garena nas próximas atualizações e que não estão disponíveis para todos os jogadores. Além de testar novas armas, modos de jogo alterações nos mapas do jogo, os usuários poderão reportar falhas e bugs para ajudar no aprimoramento do jogo. O jogo está disponível gratuitamente em celulares com sistema operacional iOS e no PC, por meio de emuladores. Recentemente, o jogo se tornou o primeiro a ultrapassar a marca de 1 bilhão de downloads na Google Play Store.