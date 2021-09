Jovem Pan fecha parceria com o Facebook News 

Notícias veiculadas pelo grupo passam a fazer parte dessa nova funcionalidade da rede social

Reprodução/Facebook/Jovem Pan Parceria da Jovem Pan com o Facebook News visa oferecer ao público informação e conteúdo com diferentes vertentes, ângulos e pontos de vista



O Grupo Jovem Pan fechou uma parceria com o Facebook News, plataforma que estimula a publicação de conteúdos jornalísticos de credibilidade, para veiculação de matérias de seus principais programas jornalísticos. Os links são disponibilizados por meio da integração de uma interface de programação de publicações (API) com o Facebook. “Com o crescente interesse do público por conteúdos jornalísticos, muito devido ao número de fake news que circulam pelas redes, a Jovem Pan decidiu ampliar sua oferta de notícias, investindo cada vez mais na produção de novos programas em torno de temas relevantes à população e aumentando consideravelmente sua prestação de serviços”, destaca Roberto Araújo, CEO do Grupo Jovem Pan.

Atualmente, a Jovem Pan é considerada a maior produtora de conteúdo digital na América Latina, com uma produção diária de mais de 100 vídeos e cerca de 20 horas de transmissão ao vivo nas maiores plataformas mundiais, assim como para o aplicativo Panflix. “A parceria com o Facebook no fornecimento de conteúdo jornalístico para seu novo serviço, o Facebook News, casa perfeitamente com o nosso objetivo de oferecer ao público uma experiência 360º de informação e conteúdo, com diferentes vertentes, ângulos e pontos de vista”, complementa Araújo.

Sobre a Jovem Pan

Fundado em 1944, é o maior grupo de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital, com mais de 42 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para os mais diferentes pontos de vista e opiniões. Maior canal de notícias do YouTube no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com a Rádio Jovem Pan, quatro emissoras próprias, 102 afiliadas (sendo 79 emissoras em FM e 23 emissoras em AM), mais de 100 vídeos novos todos os dias, 20 mil horas de programação original por ano, exibidas em mais de 42 canais online, via Youtube, e a nova plataforma de transmissão de streaming, o Panflix. Além disso o grupo também tem investimentos na produtora de vídeo Vetor Zero, a produtora de animação LOBO, e a LIVE (área exclusiva da Jovem Pan, responsável pelo desenvolvimento e criação de branded content para projetos comerciais).