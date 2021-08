‘Direto ao Ponto’ recebe Allan dos Santos, Guilherme Fiuza e Leda Nagle para debate sobre a liberdade de expressão

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Montagem sobre fotos: Reprodução de Instagram e Jovem Pan Allan dos Santos, Guilherme Fiuza e Leda Nagle participam do "Direto ao Ponto" desta segunda-feira



O “Direto ao Ponto” desta segunda-feira, 9, receberá o youtuber Allan dos Santos e os jornalistas Guilherme Fiuza e Leda Nagle para uma edição temática sobe liberdade de expressão. Sob a batuta do apresentador Augusto Nunes, o trio vai debater sobre as ações autoritárias da CPI da Covid-19. No último dia 1º, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da comissão, pediu, em requerimento, a quebra de sigilo bancário da Jovem Pan e de outros veículos e jornalistas independentes, entre eles Allan dos Santos, que mantém o blog Terça Livre e um canal do YouTube que leva seu nome. A atitude foi repudiada por diversas associações de imprensa e setores da sociedade civil.

Será a primeira vez que a atração da Jovem Pan não terá um entrevistado central. Nomes relevantes de setores diversos, como política, cultura, saúde e esporte, já passaram pela bancada do “Direto ao Ponto”. A entrevista inaugural foi com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Também passaram pela sabatina da Jovem Pan nomes como o governador de São Paulo, João Doria, o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filósofo Luiz Felipe Pondé, o empresário Luciano Hang e o pentacampeão mundial Vampeta. No último dia 2, Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, foi o entrevistado e rejeitou a pecha de genocida empregada ao presidente Jair Bolsonaro por seus oposicionistas. “Ninguém quer que as pessoas morram, o problema não é a briga política, quem mata é o vírus”, disse. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.