Microsoft compra Activision Blizzard, dos jogos ‘Candy Crush’ e ‘Call of Duty’, por US$ 68,7 bilhões

Empresa tem jogos como ‘Tony Hawk’ e ‘OverWatch’; negócio ocorre em meio a processo por assédio sexual no ambiente de trabalho

REUTERS/Pichi Chuang Microsoft comprou a Activision Blizzard e ampliou portfólio de jogos



A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 18, a compra da Activision Blizzard, fabricante de jogos como Call of Duty e Candy Crush. A empresa fez uma oferta de US$ 68,7 bilhões – o equivalente a cerca de R$ 379 bilhões. O portfólio da Activision Blizzard também inclui outros games famosos como Guitar Hero, Warcraft, Diablo, Overwatch e a franquia Tony Hawk. Com a compra, a criadora do Xbox se torna a terceira maior empresa de jogos do mundo. “Ao longo de muitas décadas, os estúdios e equipes que compõem a Activision Blizzard conquistaram grandes fontes de alegria e respeito de bilhões de pessoas em todo o mundo. Estamos incrivelmente empolgados por ter a chance de trabalhar com pessoas incríveis, talentosas e dedicadas”, disse o CEO da Microsoft, Phil Spencer. A compra ocorre em meio à denúncias de assédio sexual dentro da Activision Blizzard. O Departamento de Emprego e Habitação da Califórnia acusa a empresa de manter um ambiente de trabalho hostil para mulheres. De acordo com o The Wall Street Journal, o CEO da companhia, Bobby Kotick, sabia dos escândalos e acobertava os casos de assédio.