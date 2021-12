Plataforma de apostas da Indonésia usa domínio ‘flaviobolsonaro.com’

Segundo assessoria, senador perdeu acesso à página há alguns anos e adotou o endereço ‘.net’; link direciona o usuário a site de jogos de azar

Reprodução Domínio não pertence ao senador Flávio Bolsonaro há alguns anos



Uma plataforma de apostas da Indonésia está utilizando o domínio ‘flaviobolsonaro.com’ para hospedar seu site. Se o usuário digitar o nome do senador e filho do presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) na barra de endereço e colocar o final ‘.com’, ele será direcionado para uma página de jogos de azar. Procurada pela Jovem Pan, a equipe do senador esclareceu que o domínio não pertence mais ao parlamentar, explicando que atualmente a página oficial do senador está hospedada no domínio ‘flaviobolsonaro.net’. A equipe de Flávio também esclareceu que o domínio com final ‘.com’ já pertenceu ao senador, mas que não foi possível manter o endereço eletrônico por conta de problemas com a empresa que mantinha o site.