Saiba quais foram os emojis mais usados em 2021; veja ranking

Segundo levantamento, 92% da população mundial online usa os ideogramas, sendo o ‘chorando de rir’ o preferido do público

Reprodução/Unicode Consortium Unicode Consortium aponta que a pandemia não impactou nos emojis mais usados na internet



A Unicode Consortium, uma organização sem fins lucrativos, divulgou nesta quinta-feira, 2, quais são os emojis mais usados em todo o mundo. Segundo o levantamento, 92% da população mundial online usa os ideogramas, sendo o “chorando de rir” o preferido do público — ele representa 5% de todo o uso de caracteres no ano. Logo atrás vem o coração vermelho. Ambos os emojis também foram os mais utilizados em 2019. Um abismo separa os dois primeiros do terceiro colacado. Embora existam 3.663 emojis, o Top 100 compreendem 82% do total de compartilhamentos.

Sobre figuras relacionados à pandemia, embora a categoria “saúde” seja usada com frequência, o “rosto fervendo de calor” (🥵 ) e “rosto embriagado” (🥴 ) só conseguiram entrar no Top 100 em 2021. O “rosto com máscara”(😷) passou de 186 para 156, enquanto o “micróbio” (🦠 ) alcançou apenas o Top 500. “Isso reflete o grande número de emojis que usamos e a variedade de situações em que os usamos, bem como as muitas funções diferentes que eles têm em nossas vidas online. Uma pandemia global que mudou a maneira como vivemos teve pouco efeito na forma como nos expressamos online”, apontou a Unicode.

Confira os 10 emojis mais usados em 2020:

😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

A Unicode Consortium mostra poucas diferenças na comparação entre 2021 e 2019. O “coração duplo” (💕) saiu do Top 10, dando lugar para o “rosto sorridente com três corações” (🥰). Já o “joinha” saiu de último para quarto colocado, enquanto o “rosto apaixonado” (😍) foi de terceira para nova posição.