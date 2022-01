Twitter bane representante do Partido Republicano dos EUA da plataforma

Marjorie Taylor Greene violou a política de desinformação da mídia social sobre a Covid-19

Brendan Smialowski / AFP Marjorie já tinha sido suspensa temporariamente do site



O Twitter anunciou neste domingo, 2, que baniu permanentemente de sua plataforma a representante do Partido Republicano dos Estados Unidos, Marjorie Taylor Greene, por tweets que violam a política de desinformação da mídia social sobre a Covid-19. A congressista da Geórgia é o primeiro membro do Congresso a ser banido dessa forma. A plataforma já tinha emitido uma suspensão de curto prazo para a conta @mtgreenee por suas postagens “enganosas”. Pelos menos dois outros membros republicanos da Câmara também receberam suspensão temporária: Jim Banks e Barry Moore. “O Twitter é um inimigo da América e não pode lidar com a verdade”, disse Greene em um comunicado postado no Telegram. “Não podem impedir que a verdade se espalhe por toda a parte. A Big Tech não pode parar a verdade. Os democratas comunistas não podem parar a verdade”, completou. O ex-presidente Donald Trump também foi banido da plataforma depois de incitar a violência no tumulto do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.