Usuários do Twitter relatam instabilidades na rede social

Problemas começaram a ser sentidos na manhã desta quinta-feira, 14; empresa ainda não se pronunciou sobre o ocorrido

Pixabay/PhotoMIX-Company Problemas estão sendo relatados pelos usuários em diversos países



Usuários do Twitter relataram instabilidade e dificuldades de acesso à rede social na manhã desta quinta-feira, 14. Segundo dados do DownDetector, utilizado para verificar problemas em sites e plataformas, os problemas começaram a ser notados às 9h. Na medição feita às 9h13, havia 4.304 notificações de problemas com a rede social no Brasil. Uma hora antes, havia apenas uma notificação. Nos Estados Unidos, já foram contabilizados mais de 30 mil relatos de problemas com o Twitter, indicando que o problema não está afetando apenas o Brasil, mas sim países de todos os continentes.