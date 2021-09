Whatsapp vai deixar de funcionar em celulares antigos; veja quais

Aplicativo não vai mais funcionar em aparelhos com sistema Android e iOS que possuam versão de software mais antiga

Reprodução/Alfredo Rivera/Pixabay Whatsapp será incompatível com softwares mais antigos



O Whatsapp anunciou que alguns celulares deixarão de ter acesso ao aplicativo a partir do dia 1 de novembro. O sistema não vai mais funcionar em aparelhos com sistema Android e iOS, da Apple, que possuam softwares mais antigos. Segundo o comunicado divulgado pelo Whatsapp, o aplicativo será incompatível com sistemas anteriores ao Android 4.1 e iOS 10. Iphones mais antigos já não suportam a atualização. Para saber se seu celular é compatível com o Whatsapp, basta acessar as configurações do aparelho e procurar pelas informações do software.