Vai chover no Natal? Confira a previsão do tempo em São Paulo

DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO



A véspera de Natal em São Paulo terá risco de pancadas de chuva. Segundo o Climatempo, na Grande São Paulo, o sol aparecerá no decorrer do dia e predominará, mas há o risco de garoa durante a madrugada; em Ribeirão Preto, Votuporanga, Campos do Jordão e no litoral, a chuva deve se prolongar por mais tempo. No dia 25, no entanto, é esperado clima ensolarado em todo o estado, com os termômetros marcando temperaturas superiores às do dia anterior, exceto pela região litorânea, onde pode haver garoas no período da tarde e da noite. No dia 26, o clima de toda a região paulista prevalece entre nublado e sol, com a possibilidade de chuva moderada e forte durante todo o dia.

Para quem tem viagem marcada para o estado no dia 23, os meteorologistas também alertam para a possibilidade de chuvas fortes. Devido à baixa pressão atmosférica no litoral, serão formadas nuvens carregadas que podem ocasionar chuvas expressivas na data, sendo necessário o cuidado redobrado nas estradas.

Confira como ficam os termômetros na capital paulista durante as festas de Natal: