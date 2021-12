Rodízio de veículos é suspenso em São Paulo a partir desta segunda-feira

Previsão é que as restrições sejam retomadas a partir de 17 de janeiro; regras seguem mantidas para a circulação de caminhões

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO- 09/12/2020 Rodízio municipal define quais veículos estão proibidos de circular nas regiões e horários estabelecidos



A Prefeitura de São Paulo suspendeu a partir desta segunda-feira, 20, o tradicional rodízio municipal para veículos leves. No entanto, a proibição segue mantida para a circulação de caminhões. Tradicionalmente, a regra é válida para toda a região central da capital paulista, limita a circulação de veículos nos horários de pico da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h), de segunda a sexta-feira, e engloba as principais ruas e avenidas da cidade. A previsão é que as restrições sejam retomadas a partir de 17 de janeiro. Lembrando que os motoristas que desrespeitarem as regras do rodízio estão sujeitos a multa de R$ 135, uma infração média, com quatro pontos na carteira de habilitação. O rodízio municipal define, considerando os finais das placas determinados para cada dia da semana, quais veículos estão proibidos de circular nas regiões e horários estabelecidos.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos