Melhorias no conjunto híbrido: novo motor T8 Recharge Plug-in Hybrid da Volvo ganha mais autonomia

No Máquinas na Pan, Alex Ruffo trouxe os detalhes do lançamento de motorização da marca sueca para os modelos XC60 Recharge e XC90 Recharge

Divulgação/Volvo Novo Volvo XC60 roda até 78 quilômetros através do modo de condução Pure, sem precisar de nova recarga



Colocando o Volvo XC60 Recharge à prova, Alex Ruffo, apresentador do Máquinas na Pan, realizou um test drive neste SUV luxuoso da marca sueca, que foi equipado com um novo motor híbrido, e tirou diversas conclusões positivas sobre a novidade. Uma delas foi sobre a nova autonomia. Com a missão de tornar a linha de veículos totalmente elétrica até 2030, a Volvo trouxe melhorias no conjunto híbrido, proporcionando uma experiência elétrica aos proprietários dos carros equipados com o novo motor da marca. Com as mudanças, temos autonomia elétrica suficiente para trafegar no dia a dia, na realização de tarefas que comumente fazemos: ir e voltar do trabalho, fazer compras, levar os filhos na escola e diversas outras. Conduzir um veículo híbrido é um passo complementar para alcançarmos um futuro elétrico o quanto antes.

O novo motor traz uma autonomia elétrica 73% maior que o antigo, rodando até 78 quilômetros através do modo de condução Pure, sem fazer uma nova recarga. Além desse modo, é possível alternar entre outros quatro tipos de conduções diretamente no painel digital: Hybrid, Power, OffRoad e Constant AWD. Para melhorar ainda mais a autonomia, o veículo conta também com a função One Pedal Drive, tornando possível dirigir apenas com o pedal do acelerador. A frenagem acontece quando o condutor retira o pé do acelerador, assim o sistema reduz a pressão e inicia a frenagem automática, que regenera a bateria do veículo. Alex mostrou na prática como funciona esse sistema (confira no vídeo abaixo).

Sofisticação mesclada com robustez e tecnologia

Historicamente, a marca sueca sempre fabricou os carros mais seguros do mundo e, consequentemente, mais completos que seus concorrentes, independentemente da categoria. Com a linha XC60 e XC90, os SUVs líderes de vendas no mundo de suas respectivas categorias, a Volvo mostrou que, mesmo atingindo o auge da tecnologia nos veículos, é possível aprimorá-los cada vez mais.

Com a atualização do novo motor T8 Recharge PlugIn Hybrid, os modelos ganharam mais potência. O XC60 Recharge, por exemplo, possui um motor Drive-E Turbo 2.0 com quatro cilindros, que, com as mudanças do motor elétrico, passou de 407 para 462 HP de potência. Mesmo com tanta força, o veículo traz uma excelente economia, mesmo a combustão, que chega a fazer 26,7 km/l na cidade e 24,3 km/l na estrada.

Segurança é prioridade da Volvo, e o XC60 Recharge PlugIn provou isso mais uma vez

A tecnologia presente no carro identifica quando o condutor está sem visualização nos pontos cegos e emite avisos através de alertas sonoros e luzes no painel. Os alertas são feitos quando o veículo identifica a aproximação de outros carros, objetos e também pedestres, acionando a frenagem automática para reduzir possíveis danos. Os sensores inteligentes trazem mais segurança ao manobrar, sair de ré, mudar de faixa e auxiliam no reflexo do condutor, evitando colisões dianteiras com frenagem automática, caso haja falta de reação.

Para realizar manobras e estacionar com mais tranquilidade, tanto o Volvo XC60 quanto o XC90 trazem em algumas versões uma câmera 360º. Isso auxilia o condutor, entregando visão total do veículo na hora de parar o carro em vagas de estacionamento. Com tantos equipamentos de segurança, os modelos da Volvo trazem também alertas de mudança involuntária de faixa, acionados através de luzes e avisos sonoros quando o condutor realiza uma mudança de pista. Identificando aproximação de outro veículo, o sistema de segurança também realiza a correção suave da direção para evitar acidentes.

Outro detalhe importante de segurança: é possível visualizar o GPS, saber a velocidade do carro e conferir outras informações sem tirar o foco da estrada graças ao Head Up Display, que fica localizado no para-brisa, em cima do volante. Confira todos os equipamentos de segurança. Mesmo em suas versões de entrada, XC60 e XC90 trazem em seu DNA a conectividade de ponta, levando você a outro nível de experiência de condução. Estar dirigindo não significa estar desligado do mundo. Com o sistema integrado ao Google, é possível fazer tudo o que você faria com seu smartphone, mas sem precisar tirar as mãos do volante: basta dizer a frase “Hey Google” e pedir o que você precisa. Seja mudar de música, acessar um aplicativo, fazer uma ligação, alterar a rota ou localizar um estacionamento, você pode fazer tudo isso e muito mais graças ao Google Assistente integrado no seu Volvo.

Com 4 versões disponíveis, o XC60 Recharge 2023 conta com diversos opcionais que mudam conforme a versão escolhida:

XC60 Recharge Plus T8 AWD Plug-In Hybrid – R$ 399.950

XC60 Recharge Ultimate T8 AWD Plug-In Hybrid – R$ 429.950

XC60 Recharge Ultimate Dark T8 AWD Plug-In Hybrid – R$ 439.950

XC60 Polestar Engineered T8 AWD Plug-In Hybrid – R$ 465.950,00

O mesmo ocorre com o modelo XC90 Recharge, que possui três versões disponíveis:

XC90 Recharge Plus T8 AWD Plug-In Hybrid – R$ 519.950

XC90 Recharge Ultimate T8 AWD Plug-In Hybrid – R$ 563.950

XC90 Recharge Ultimate Dark T8 AWD Plug-In Hybrid – R$ 573.950

Você pode conferir todos os equipamentos de segurança e conforto das versões do seu Volvo, basta clicar AQUI.

Passe a experiência de conduzir um veículo para o próximo nível

Assim como Alex Ruffo, apresentador do Máquinas na Pan, você também pode fazer um test drive nos modelos com o novo motor T8 Recharge da Volvo, experienciando todo o conforto e tecnologia que a marca traz para o mercado. Visite uma concessionária e faça parte de um futuro mais elétrico.