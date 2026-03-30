A estratégia de Kassab com Caiado

Governador de Goiás foi escolhido justamente por se encaixar dentro do espectro da direita, mas não tem a menor chance de ganhar as eleições

TOMZÉ FONSECA/MODUSFOCUS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente nacional PSB, Gilberto Kassab, durante o lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República



Três nomes disputavam a candidatura presidencial dentro do PSD: Ratinho Jr., Ronaldo Caiado e Eduardo Leite.

Com a desistência de Ratinho, aparentemente o preferido de Kassab, o presidente do PSD não teve dúvidas e escolheu Ronaldo Caiado (PSD-GO) para disputar as eleições de 2026.

A escolha de Caiado não representa uma terceira via como opção num mundo polarizado. Se esse fosse o objetivo, certamente Eduardo Leite (PSD-RS) preencheria mais este requisito por ser um típico tucano – aliás, era um ex-PSDB – mais ao centro. O governador de Goiás foi escolhido justamente por se encaixar dentro do espectro da direita.

Apesar de sua identificação com a direita, Caiado não tem a menor chance de ganhar as eleições. Provavelmente sua candidatura tem a função de fazer preço a um apoio a Flávio Bolsonaro num eventual 2º turno, além de servir como linha auxiliar do bolsonarismo nas críticas ao PT.

Outra função de Caiado é ser um teste para um novo modelo político do PSD. Sob essa lógica, o governador de Goiás serve como um ensaio para um PSD com candidato próprio à presidência em 2030, deixando de ser apenas um partido forte no Congresso Nacional e em número de prefeituras. Talvez Kassab queira transformar o PSD num antigo PMDB 2.0, ou seja, forte, fisiológico, mas presidenciável.

É difícil saber o que realmente Kassab quer. Mas é certo que ele não dá ponto sem nó. Como também é certo que, se Flávio Bolsonaro levar, Caiado tem grandes chances de ter um ministério.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.