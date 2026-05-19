Atlas/Bloomberg é ducha de água fria para Flávio Bolsonaro

Levantamento mostrou que a conversa com Daniel Vorcaro teve um efeito nas intenções de voto

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Votos de Flávio Bolsonaro não migraram para Lula



A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada hoje (19) foi a primeira após o vazamento do áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, no qual o senador pedia dinheiro para o banqueiro um dia antes de sua prisão para a produção do filme Dark Horse sobre a trajetória de Jair Bolsonaro.

O levantamento mostrou que a conversa com Daniel Vorcaro teve um efeito nas intenções de voto. Em abril, Flávio Bolsonaro tinha um percentual de 47,8% contra 47,5% de Lula. Agora, em maio, Lula venceria por 48,9% contra 41,8% de Flávio Bolsonaro.

Chama a atenção é que os votos de Flávio Bolsonaro não migraram para Lula, mas para a categoria “Não sei/Branco/Nulo, que subiu de 4,7% para 9,3% do levantamento anterior para este. Esse movimento mostra que parte do eleitorado que votaria em Flávio Bolsonaro faria menos por convicção ao senador, e mais pelo antipetismo.

De qualquer modo, houve um efeito eleitoral negativo para o senador. Para piorar, hoje foi revelado que Flávio Bolsonaro encontrou Daniel Vorcaro logo após a liberação da sua primeira prisão, enquanto o banqueiro utilizava tornozeleira eletrônica.

Conforme disse neste espaço, o estrago na candidatura Flávio Bolsonaro iria depender das novas informações a serem divulgadas. Por enquanto, o que foi revelado até agora não foi positivo para o senador.

Pelo andar da carruagem é possível que venha mais constrangimentos por aí. Nesse caso, se Flávio Bolsonaro perder competividade para derrotar Lula, o senador estaria disposto de abrir mão de sua candidatura para apoiar Zema ou Caiado? Então… Lula agradece.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.