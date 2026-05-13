Inflação medida pelo IPCA tem alta de 0,67% e preocupa

No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 4,39%, próximo do teto da meta de 4,5%

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Piora nas projeções de inflação, combinada com a falta de perspectiva de fim do conflito do Oriente médio e com a política fiscal ultra expansionista do governo federal



O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,67% no mês de abril, com destaque para as altas de alimentos, remédios, artigos de residência e combustíveis.

Chama a atenção que não foram altas pontuais, mas generalizadas, confirmando o caráter inflacionário do atual momento. Prova disso é que o índice de difusão, que mede o percentual de itens com variação positiva, ficou em 65%. Isso significa que 65% dos itens que compõem o IPCA apresentaram variação positiva.

No acumulado de 12 meses, a inflação ficou em 4,39%, próximo do teto da meta de 4,5%. Se o relatório Focus do Banco Central, que agrega a mediana das expectativas de mercado, estiver correto, o IPCA deverá fechar o ano em 4,9%.

A piora nas projeções de inflação, combinada com a falta de perspectiva de fim do conflito do Oriente médio e com a política fiscal ultra expansionista do governo federal – que deverá injetar mais de R$120 bilhões na economia em 2026 -, traz um cenário preocupante para a manutenção do poder de compra da população neste ano.

De um lado, o governo faz de tudo para trazer mais crescimento econômico num ano eleitoral. Do outro, a inflação, inclusive causada pela própria política econômica do governo, corre por fora, podendo ser um ponto central para uma eventual derrota do presidente Lula. Resta saber qual efeito vai prevalecer.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.