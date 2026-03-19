Efeito guerra: corte menor da Selic

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO DF - BC/COPOM/JUROS/REUNIÃO - ECONOMIA - Fachada do edifício-sede do Banco Central em Brasília



Antes de eclodir a guerra no Oriente Médio entre EUA e Israel contra o Irã, a maior parte do mercado acreditava num corte de 0,5 p.p. da taxa Selic. Com a guerra, e a forte elevação do preço do petróleo e do gás natural, o que traz evidentemente riscos inflacionários globais, o Banco Central (Bacen) reduziu a taxa apenas em 0,25 p.p.

Não só o corte foi menor, como o Bacen deixou em aberto a decisão para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) daqui a um mês e meio. Não se descarta a possibilidade de manutenção da taxa Selic em 14,75% a.a.

Muitos economistas defendem que a redução poderia ser maior, pois se trata de um choque de oferta, e não de demanda. Nesse caso, a manutenção da Selic em patamares elevados teria pouco efeito no controle inflacionário.

Por outro lado, os juros elevados contêm a disseminação do choque das commodities ao longo da cadeia produtiva, evitando alta generalizada dos preços e contaminação das expectativas inflacionárias. Dentro do Copom, essa visão é mais predominante.

Independentemente da decisão do Banco Central, a guerra já começa a atingir o mundo inteiro com mais inflação, e consequentemente, mais juros, o que poderá levar à estagflação em muitos países.

O preço de um ataque ao Irã é bem diferente da captura de Maduro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.