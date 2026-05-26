O objetivo do encontro de Flávio Bolsonaro com Trump

Primeiro é gerar um factoide capaz de desviar a atenção da mídia e das redes sociais para o encontro com o republicano

SERGIO LIMA / AFP Flávio Bolsonaro se encontrou com Trump nesta terça-feira (26)



Seria muito ingenuidade acreditar que o encontro de Flávio Bolsonaro com o presidente dos EUA, Donald Trump, trará votos para o senador. Na verdade, Flávio Bolsonaro foi para os EUA para tirar uma foto com Donald Trump e “sair bem na foto”.

Aqui, “o sair bem na foto” tem duplo objetivo. O primeiro é gerar um factoide capaz de desviar a atenção da mídia e das redes sociais para o encontro com Trump, e não mais para a conversa com Daniel Vorcaro. Afinal, Flávio Bolsonaro conseguiu se encontrar em cima da hora, de improviso, com o presidente dos EUA. Isso não é pouca coisa.

O segundo objetivo do encontro é mostrar que Flávio Bolsonaro continua vivo e forte na campanha eleitoral, principalmente para a sua base. Tirar uma foto com Trump tem valor simbólico, demonstra força, uma vez que ele está ao lado de uma pessoa poderosa e ícone da direita americana atualmente.

Do ponto de vista do marketing eleitoral, a estratégia de Flávio Bolsonaro foi acertada – até porque o senador não está morto eleitoralmente. De acordo com a última pesquisa Nexus/BTG, Flávio Bolsonaro teria 43% das intenções de voto, enquanto Lula, 47%. Tecnicamente, levando em conta a margem de erro, eles estão empatados. É um cenário perfeitamente reversível para o senador do PL.

O primeiro passo para tentar virar o jogo foi dado. Agora só falta articular melhor a comunicação com os membros do seu próprio partido. Nada adianta uma bela foto com Trump, se bater cabeça com Mário Frias ou Valdemar Costa Neto.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.