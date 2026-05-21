O maior desembarque do bolsonarismo

Estrago político foi tão grande, que hoje ocorre um verdadeiro racha na direita de influenciadores e veículos que apoiaram Jair Bolsonaro na última eleição

Reprodução / Governo do Estado de São Paulo O senador Flávio Bolsonaro (PL) em discurso na Agrishow



Os áudios trocados entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, e a visita do senador ao banqueiro logo após a liberação de sua prisão foi o mais duro golpe sentido pelo bolsonarismo.

Não foi a primeira vez que houve um racha na direita. A nomeação de Augusto Aras para a PGR, um procurador crítico da operação Lava Jato, a condução da pandemia pelo ex-presidente, a saída de Moro do governo e a intenção de praticar um golpe de Estado foram episódios que culminaram com perda de apoio de pessoas de direita a Jair Bolsonaro.

No entanto, a perda de apoio de outrora foi significativamente menor do que a de agora. Talvez, porque dessa vez colocou um membro da família Bolsonaro no maior escândalo de fraude bancária do país. Por mais que não tenha se comprovado corrupção, politicamente pegou muito mal pedir para Daniel Vorcaro, um dia antes de sua prisão, pois naquela ocasião todo mundo já sabia que o dinheiro do Master era sujo, oriundo de investimentos impossíveis de cumprir e de fraudes de balanço para garantir a operação do banco.

O estrago político foi tão grande, que hoje ocorre um verdadeiro racha na direita de influenciadores e veículos que apoiaram Jair Bolsonaro na última eleição. Provavelmente Flávio Bolsonaro será candidato e deverá ir para o 2º turno. Mas, a partir do episódio do Master, foi aberta uma “alforria” de parte significativa da direita ao bolsonarismo. A fissura está posta para alternativas para uma direita competitiva em 2030 que não seja ligada necessariamente à família Bolsonaro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.