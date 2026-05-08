Encontro de Lula com Trump não tem efeito eleitoral

Não há mais espaço para um discurso de soberania nacional marcado pela guerra tarifária

Ricardo Stuckert / PR

Ontem (7), o presidente Lula se encontrou com Donald Trump para tratar de tarifas, terras raras, PIX e cooperação ao combate internacional de drogas. Embora o encontro tenha sido amistoso, o evento não trará nenhum fruto eleitoral ao presidente Lula, como ocorreu anteriormente.

No encontro do ano passado, havia toda uma discussão sobre o tarifaço, que chegou a 50% contra o Brasil. Lula soube explorar muito bem o cenário, capitalizando um discurso de valorização da soberania nacional, o que lhe rendeu à época uma subida nas pesquisas eleitorais.

Hoje, a situação é bem diferente. De lá para cá, houve uma série de exceções para as tarifas brasileiras e a Suprema Corte americana derrubou o tarifaço de Donald Trump. De tal maneira, que não há mais espaço para um discurso de soberania nacional marcado pela guerra tarifária.

É claro que o encontro foi positivo por abrir a possibilidade de avanços em reduções tarifárias remanescentes e exploração de terras raras, mas nada que trará frutos eleitorais para o presidente Lula.

Por enquanto, os temas econômicos (alto endividamento, inflação), corrupção e segurança pública prevalecem no debate eleitoral. Se Lula quiser crescer nas pesquisas, deverá apresentar alguma melhora em pelo menos um desses assuntos. Não é uma foto ou um elogio de Trump que vai modificar o cenário eleitoral.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.