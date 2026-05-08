Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Alan Ghani > Encontro de Lula com Trump não tem efeito eleitoral

Encontro de Lula com Trump não tem efeito eleitoral

Não há mais espaço para um discurso de soberania nacional marcado pela guerra tarifária

  • Por Alan Ghani
  • 08/05/2026 12h20
  • BlueSky
Ricardo Stuckert / PR Encontro Lula e Trump

Ontem (7), o presidente Lula se encontrou com Donald Trump para tratar de tarifas, terras raras, PIX e cooperação ao combate internacional de drogas. Embora o encontro tenha sido amistoso, o evento não trará nenhum fruto eleitoral ao presidente Lula, como ocorreu anteriormente.

No encontro do ano passado, havia toda uma discussão sobre o tarifaço, que chegou a 50% contra o Brasil. Lula soube explorar muito bem o cenário, capitalizando um discurso de valorização da soberania nacional, o que lhe rendeu à época uma subida nas pesquisas eleitorais.

Hoje, a situação é bem diferente. De lá para cá, houve uma série de exceções para as tarifas brasileiras e a Suprema Corte americana derrubou o tarifaço de Donald Trump. De tal maneira, que não há mais espaço para um discurso de soberania nacional marcado pela guerra tarifária.

É claro que o encontro foi positivo por abrir a possibilidade de avanços em reduções tarifárias remanescentes e exploração de terras raras, mas nada que trará frutos eleitorais para o presidente Lula.

Por enquanto, os temas econômicos (alto endividamento, inflação), corrupção e segurança pública prevalecem no debate eleitoral. Se Lula quiser crescer nas pesquisas, deverá apresentar alguma melhora em pelo menos um desses assuntos. Não é uma foto ou um elogio de Trump que vai modificar o cenário eleitoral.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >