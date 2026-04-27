O papel da Rússia no Irã

Russos tem um papel importante como um agente estabilizador no Oriente Médio

EFE/EPA/EVGENIA Moscow (Russian Federation), 17/01/2025.- Russian President Vladimir Putin (L) and Iranian President Masoud Pezeshkian shake hands as they meet in Moscow, Russia, 17 January 2025. The Iranian president is on an official visit to Moscow, where he is expected to hold talks with his Russian counterpart Putin and sign an agreement on comprehensive strategic partnership.



Vladimir Putin disse que fará de tudo para atender aos interesses do Irã e para garantir a paz na região. Para um leitor que não acompanha tanto geopolítica, a declaração pode parecer uma piada, principalmente sobre a manutenção da paz na região.

Que a Rússia apoia o governo de Teerã, não há dúvida. O apoio não é só político, mas provavelmente bélico. Desde o início do conflito com os EUA, chama a atenção o grau de precisão dos ataques iranianos aos alvos norte-americanos. Circula na imprensa internacional que isso só seria possível com a ajuda da inteligência russa.

Quanto à segunda parte, de que Putin poderia garantir a paz no Oriente Médio, a declaração também não é um absurdo. Não se trata de dizer que Putin é um santo e merece o Prêmio Nobel da Paz. Mas reconhecer que a Rússia tem um papel importante como um agente estabilizador no Oriente Médio.

A Rússia pode ter um papel crucial para convencer o Irã a fazer algumas concessões, caso haja um avanço nas negociações. Por anos, durante a Guerra Fria, a Rússia ajudava a conter o caos no Oriente Médio pela sua influência no Irã ou na Síria.

A ameaça russa não deixava de ser um freio nas pretensões americanas e israelenses na região. Da mesma forma que os EUA eram um freio para as ameaças de Moscou no Oriente Médio. Pode parecer um paradoxo, mas o mundo era mais estável e previsível durante a Guerra Fria.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.