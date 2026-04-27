O papel da Rússia no Irã
Russos tem um papel importante como um agente estabilizador no Oriente Médio
Vladimir Putin disse que fará de tudo para atender aos interesses do Irã e para garantir a paz na região. Para um leitor que não acompanha tanto geopolítica, a declaração pode parecer uma piada, principalmente sobre a manutenção da paz na região.
Que a Rússia apoia o governo de Teerã, não há dúvida. O apoio não é só político, mas provavelmente bélico. Desde o início do conflito com os EUA, chama a atenção o grau de precisão dos ataques iranianos aos alvos norte-americanos. Circula na imprensa internacional que isso só seria possível com a ajuda da inteligência russa.
Quanto à segunda parte, de que Putin poderia garantir a paz no Oriente Médio, a declaração também não é um absurdo. Não se trata de dizer que Putin é um santo e merece o Prêmio Nobel da Paz. Mas reconhecer que a Rússia tem um papel importante como um agente estabilizador no Oriente Médio.
A Rússia pode ter um papel crucial para convencer o Irã a fazer algumas concessões, caso haja um avanço nas negociações. Por anos, durante a Guerra Fria, a Rússia ajudava a conter o caos no Oriente Médio pela sua influência no Irã ou na Síria.
A ameaça russa não deixava de ser um freio nas pretensões americanas e israelenses na região. Da mesma forma que os EUA eram um freio para as ameaças de Moscou no Oriente Médio. Pode parecer um paradoxo, mas o mundo era mais estável e previsível durante a Guerra Fria.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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