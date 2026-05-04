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Ormuz bloqueado: o pior choque do petróleo da história

Sem luz no fim do túnel, há analistas dizendo que é o pior choque do petróleo da história

  • Por Alan Ghani
  • 04/05/2026 12h37
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Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP Navios-tanque são vistos no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz, uma hidrovia por onde passa um quinto da produção global de petróleo, em 23 de junho de 2025. Os militares dos EUA disseram que iniciariam um bloqueio a todos os portos iranianos em 13 de abril de 2026, após o colapso das negociações entre os lados em guerra no Paquistão, com o presidente dos EUA culpando a recusa do Irã em abandonar suas ambições nucleares. Foto de arquivo mostra navios-tanque no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz

A capa do Financial Times de hoje traz a seguinte manchete: “Irã adverte marinha americana para não entrar no Estreito de Ormuz”. A notícia evidencia a escalada de tensões entre EUA e Irã e nenhuma esperança de avanços nas negociações.

De um lado, os EUA bloqueiam a passagem de navios iranianos para asfixiar a economia do país persa, impedindo a receita com a venda de petróleo. Do outro, o Irã impede a passagem de qualquer navio estrangeiro, bloqueando a distribuição de petróleo e gás natural para outros países.

O problema da estratégia americana é que o bloqueio ao Irã significa a manutenção do preço do petróleo nas alturas, com efeitos recessivos e inflacionários para a economia mundial. Eis o dilema: bloquear o comércio com o Irã é diretamente proporcional a escalada de preços do petróleo para todos os países do mundo.

Enquanto isso, nada das negociações avançarem. O Irã não abre mão do seu programa nuclear, e Trump não está disposto a ceder em nenhum ponto da proposta iraniana. Com o impasse, sem luz no fim do túnel, há analistas dizendo que é o pior choque do petróleo da história.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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