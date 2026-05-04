Ormuz bloqueado: o pior choque do petróleo da história

Sem luz no fim do túnel, há analistas dizendo que é o pior choque do petróleo da história

Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP Foto de arquivo mostra navios-tanque no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz



A capa do Financial Times de hoje traz a seguinte manchete: “Irã adverte marinha americana para não entrar no Estreito de Ormuz”. A notícia evidencia a escalada de tensões entre EUA e Irã e nenhuma esperança de avanços nas negociações.

De um lado, os EUA bloqueiam a passagem de navios iranianos para asfixiar a economia do país persa, impedindo a receita com a venda de petróleo. Do outro, o Irã impede a passagem de qualquer navio estrangeiro, bloqueando a distribuição de petróleo e gás natural para outros países.

O problema da estratégia americana é que o bloqueio ao Irã significa a manutenção do preço do petróleo nas alturas, com efeitos recessivos e inflacionários para a economia mundial. Eis o dilema: bloquear o comércio com o Irã é diretamente proporcional a escalada de preços do petróleo para todos os países do mundo.

Enquanto isso, nada das negociações avançarem. O Irã não abre mão do seu programa nuclear, e Trump não está disposto a ceder em nenhum ponto da proposta iraniana. Com o impasse, sem luz no fim do túnel, há analistas dizendo que é o pior choque do petróleo da história.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.