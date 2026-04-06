Trump está perdido em relação ao Irã

Logo após a ameaça dos EUA de colocar o Irã na ‘Idade da Pedra’, o país persa avisou que vai retaliar Israel e bases americanas na mesma proporção

KENT NISHIMURA / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa sobre o conflito no Irã na Sala de Imprensa James S. Brady da Casa Branca, em 6 de abril de 2026, em Washington, DC



Donald Trump fez o tão esperado discurso sobre o conflito no Irã. Havia uma grande expectativa de que o presidente dos EUA iria sinalizar com a possibilidade de terminar a guerra. Até porque, no dia anterior, Trump havia falado em sair da guerra mesmo que o Irã não abrisse a passagem do Estreito de Ormuz.

Mas como Trump é previsivelmente imprevisível, ele fez um discurso duro contra o país persa, ameaçado atacar instalações de energia elétrica, que tecnicamente é um crime de guerra.

Seus apoiadores vão dizer que Trump falou isso para puxar o Irã para a mesa de negociação. Por outro lado, o discurso mais beligerante de Trump poder mostrar que o presidente dos EUA não sabe como sair desta situação em que colocou o seu país.

Logo após a ameaça dos EUA de colocar o Irã na “Idade da Pedra”, o país persa avisou que vai retaliar Israel e bases americanas na mesma proporção. Com o impasse na negociação, é provável que os EUA façam mais alguns bombardeios, alegando que destruíram a capacidade nuclear iraniana e encerrem o conflito com a narrativa de “vitória”. Com o fim dos bombardeios, os EUA deixariam a resolução da abertura do Estreito de Ormuz para a Europa.

De qualquer maneira, quanto mais a guerra se arrastar, maior é o estrago para a economia mundial e maior é o desgaste político de Trump dentro do seu país. O Irã sabe disso e explora muito bem a situação. É difícil enxergar uma saída na qual Trump saia fortalecido.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.