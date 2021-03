‘Lula é capivara que dá inveja a chefões do PCC’, diz Augusto Nunes

Comentarista do programa ‘Os Pingos Nos Is’ falou sobre pesquisa que mostra que maioria da população brasileira vê petista como culpado no caso do Triplex do Guarujá

REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo/23.11.2020 Ex-presidente Lula voltou a ser elegível após decisão monocrática de Edson Fachin



A maioria da população vê Lula como culpado no caso do Triplex do Guarujá, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 22. O levantamento foi feito entre os dias 15 e 16 de março e ouviu 2.023 pessoas. Para 57% dos entrevistados, a condenação dada pelo então juiz Sergio Moro no julgamento da Operação Lava Jato foi justa. Em outra pesquisa, 51% das pessoas acham que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, agiu mal ao anular decisões contra o petista. Em resposta, os assessores de Lula acusaram o jornal Folha de S.Paulo, que divulgou a pesquisa em primeira mão, de gerar absurdos jurídicos e fazer prática jornalística contra o ex-presidente.

Para o jornalista e comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, Augusto Nunes, o resultado da pesquisa é sinal de que o povo tem uma sabedoria subjacente e não pode ser tratado “como um bando de idiotas” pelos políticos do país. “Ele percebe quem é ladrão, quem não é ladrão, quem é honesto, quem não é honesto. Ele não divide as coisas entre os ‘negacionistas’ e os ‘democratas’ de manifesto. Ele divide entre ladrão, honesto, é muito simples. E o Lula, está na cara que ele é uma capivara que dá inveja a chefão do PCC, então está até grande o número de pessoas que acham que o Lula foi injustiçado”, afirmou. Para o comentarista, além de “débeis mentais” e “ladrões”, há entre apoiadores do ex-presidente petista aqueles que são “devotos a uma seita”.

