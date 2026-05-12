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Em sinalização às mulheres, Tarcísio anuncia pacote contra violência

Ações, que já tinham sido antecipadas pela coluna, serão mostradas em primeiro evento da nova comandante da PM

  • Por Beatriz Manfredini
  • 12/05/2026 06h52 - Atualizado em 12/05/2026 08h25
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Paulo Guereta / Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas As viaturas, na cor lilás para identificação, serão exclusivas para policiamento preventivo e ostensivo, com atuação baseada nos indicadores de violência doméstica e demandas regionais.

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai aproveitar o Dia da Policial Feminina, nesta terça-feira (12), para anunciar um conjunto de medidas para mulheres em situação de violência, conforme antecipado pela coluna.

O lançamento marca o primeiro evento oficial da coronel Glauce Cavalli como comandante-geral da Polícia Militar após a posse, quando o “pacotão” ainda estava sendo preparado.

Entre as ações, estão os lançamento da patrulha SP Mulher Segura e novas funcionalidades do aplicativo SP Mulher Segura, já mostrados pela Jovem Pan, além da novidade da criação de 40 Espaços Lilás em unidades da Polícia Militar.

O Espaço Lilás, que vai funcionar em 40 batalhões, companhias e unidades especializadas da Polícia Militar em todo o estado. O atendimento será realizado preferencialmente por policiais femininas, com foco em escuta ativa, orientação e acompanhamento contínuo das vítimas de violência doméstica e familiar.

Já a patrulha SP Mulher Segura contará com 101 veículos e equipes especializadas, começando pela capital e sendo expandido para o interior e litoral até o fim do ano. As viaturas, na cor lilás para identificação, serão exclusivas para policiamento preventivo e ostensivo, com atuação baseada nos indicadores de violência doméstica e demandas regionais.

As viaturas, na cor lilás para identificação, serão exclusivas para policiamento preventivo e ostensivo, com atuação baseada nos indicadores de violência doméstica e demandas regionais.

As viaturas, na cor lilás para identificação, serão exclusivas para policiamento preventivo e ostensivo, com atuação baseada nos indicadores de violência doméstica e demandas regionais

As equipes atuarão em ocorrências relacionadas à violência contra a mulher, especialmente em casos acompanhados pela Cabine Lilás e acionamentos do botão do pânico do aplicativo SP Mulher Segura. Segundo a SSP, a demanda atual é de cerca de 1.500 chamadas diárias no estado.

Já o aplicativo SP Mulher Segura, disponível para celulares Android e iOS, passa a contar com cadastro de contato de emergência, ampliando a rede de apoio às vítimas.

A nova funcionalidade do app permite que mulheres em situação de risco indiquem um contato de confiança diretamente no app, que também disponibilizará cartilha com orientações sobre acolhimento e atuação em emergências.

As novas funcionalidades também ampliam a atuação do botão do pânico para mulheres com medida protetiva. Quando acionado, há integração do pessoa de confiança cadastrada ao histórico da ocorrência, permitindo o contato da Cabine Lilás da PM.

Até abril deste ano, o aplicativo tinha 61 mil usuárias ativas, mais de 2,2 mil boletins de ocorrência registrados e 15,2 mil acionamentos do botão do pânico.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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