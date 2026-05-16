Flávio planeja agenda com empresários em SP e mira fortalecimento de André do Prado

Membro da pré-campanha disse à coluna que arte do empresariado e da Faria Lima não reagiu bem à divulgação de áudios de Flávio com Daniel Vorcaro, mas que ‘eles sabem que não tem outra opção de voto a nível nacional’

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite (PP-SP) ao Senado, na noite desta sexta-feira (15), em Campinas, ganhou ares de evento político de apoio a Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência



O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), planeja uma série de agendas com empresários em São Paulo para o mês de junho. Os encontros podem ajudar a medir o tom dos impactos da crise envolvendo o Banco Master, além de ser uma tentativa de fortalecimento com o grupo.

Sob condição de reserva, um membro da pré-campanha disse à coluna que um parte do empresariado e da Faria Lima não reagiu bem à divulgação de áudios de Flávio com Daniel Vorcaro, mas que “eles sabem que não tem outra opção de voto a nível nacional”.

Nesta sexta-feira (15), após evento de lançamento da pré-candidatura de Guilherme Derrite (PP) ao Senado, em Campinas, ocorreu um jantar com o empresariado. O evento aconteceu na casa de Nelson Santini, conhecido como Tenente Santini, um dos responsáveis pela pré-campanha de Flávio. O irmão dele, Vicente Santini, responsável pelo escritório do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Brasília, será o suplente de Derrite.

Há expectativa, por exemplo, de almoço no dia 20 com empresários do setor financeiro, na Faria Lima e, à noite, um encontro com representantes do ramo de turismo. No feriado de Corpus Christi, no início de junho, o senador irá à Fazenda Boa Vista, um condomínio de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo para agendas também com grandes empresários. Pelo menos dez desses eventos já foram feitos desde o fim do ano passado, quando Flávio se consolidou como pré-candidato e tenta mostrar a imagem de alguém mais moderado.

Como mostrou a coluna, internamente, a direita e membros do PL não tem gostado da forma com que a pre-campanha está lidando com o assunto.

Segundo aliados, as agendas devem contar, também, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL). Pré-candidato ao Senado pela legenda, ele será incluído nos eventos para “ganhar tração”, de acordo com um interlocutor. A avaliação é que, após escolhido, André precisa se tornar politicamente viável e conhecido, para começar a pontuar nas pesquisas de intenção de voto.

Questionado sobre a possibilidade de André ser substituído por outro pré-candidato, no entanto, membros do PL negaram.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.