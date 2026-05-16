Entorno de Flávio critica discursos desalinhados durante crise e fala em tempo para medir ‘estragos’

Apesar disso, aliados descartam a possibilidade do senador desistir da disputa

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pessoas próximas do pré-candidato à Presidência relataram à coluna dificuldades de defender Flávio



Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL) tem criticado reservadamente a condução da crise envolvendo Daniel Vorcaro. Internamente, segundo parlamentares da direita e dentro do próprio PL, há desorganização dos discursos e falta de alinhamento na gestão de crise.

Pessoas próximas do pré-candidato à Presidência relataram à coluna dificuldades de defender Flávio, uma vez que falas desencontradas tem sido ditas pelo próprio.

Um parlamentar do PL envolvido na pré-campanha de Flávio chegou a dizer que gravou um vídeo na defesa do aliado, mas decidiu não postar por receio de ser desmentido depois. Ele contou que chegou a falar sobre o assunto com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria se limitado a dizer que não tem ligação com Vorcaro ou nenhuma ilegalidade cometida.

Apesar disso, a avaliação é de que ainda é cedo para calcular o que vem sendo chamado de “estrago político”. Nos bastidores, a tendência é que os cálculos do impacto eleitoral sejam feitos ao longo das próximas semanas, principalmente na expectativa de pesquisas de intenção de voto que tenham captado a percepção do eleitorado após a divulgação da troca de áudios e mensagens entre Flávio e o dono do Banco Master.

Outro ponto já definido é que Flávio Bolsonaro não desistirá da disputa – mesmo que o impacto seja significativo. “Michelle não é opção. A campanha não vai andar para trás”, resumiu um interlocutor.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.