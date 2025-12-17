É a segunda agenda do tipo do senador em menos de uma semana; setor apresenta resistência a sua pré-candidatura

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Bolsonaro tem novo encontro com a Faria Lima nesta quarta-feira



O senador Flávio Bolsonaro (PL) fará, nesta quarta-feira (17), uma nova rodada de conversas com empresários e agentes financeiros da Faria Lima. Na semana passada, mais precisamente na quinta-feira (11), ele participou de um encontro na sede do Banco UBS.

A organização dos encontros está sendo feita por Filipe Sabará, ex-secretário nas gestões João Doria e Tarcísio de Freitas. A estratégia é aproximar o pré-candidato ao Palácio do Planalto desse público, que apresentou resistências inicialmente ao nome. Logo que Flavio anunciou a candidatura, por exemplo, a Bolsa de Valores reagiu negativamente. Na data, 5 de dezembro, o Ibovespa despencou 4,35% e o dólar terminou a sessão em R$ 5,44, maior patamar do ano.

No encontro da última semana, segundo interlocutores, estavam presentes nomes como Flávio Rocha, dono da Riachuelo, e Richard Gerdau, da produtora de aço. Flavio teria sinalizado aos presentes que sua intenção, caso eleito, é dar continuidade ao plano econômico de Paulo Guedes, que foi Ministro da Economia durante a gestão de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele também foi questionado sobre a possibilidade de largar a disputa, o que negou, e destacou que teria vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) — o preferido do grupo até então — já que o sobrenome Bolsonaro poderia o alavancar.

