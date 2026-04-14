Haddad já tem conversado com prefeitos do interior de SP

Objetivo do pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes é conquistar lideranças insatisfeitas c

Diogo Zacarias/MF

O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), já iniciou o contato com prefeitos do interior do Estado. Segundo interlocutores da pré-campanha, os encontros têm sido feitos individualmente.

A estratégia foi adotada para evitar exposição dos chefes dos municípios. O interior paulista é considerado mais conservador, o que tem levado o ex-ministro da Fazenda a priorizar agendas reservadas neste momento. O objetivo é que, com informações levantadas principalmente pela bancada estadual do PT com dados e insatisfações dos municípios, Haddad consiga se aproximar principalmente de um eleitorado de centro e mais indeciso.

Prefeitos ouvidos pela coluna avaliam que Haddad pode ser beneficiado pela presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) na campanha. Alckmin já comandou o estado de São Paulo quatro vezes e é conhecido pela boa interlocução com lideranças locais que, inclusive, relatam saudosismo. De acordo com os prefeitos, a aliança com o presidente Lula não afastou Alckmin desse posto.

Como mostrou a reportagem, a previsão é que Alckmin participe de agendas no interior ao lado de Haddad com esse objetivo, dentro da estratégia de ampliar a presença da campanha fora da capital.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.