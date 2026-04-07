Saudosismo em relação ao vice-presidente pode fazer parte de estratégia contra Tarcísio

NEWTON MENEZES/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitos avaliam que Alckmin tem potencial para beneficiar Haddad no interior de SP



A atuação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), no interior de São Paulo, pode beneficiar o pré-candidato ao governo do Estado, Fernando Haddad (PT). Essa é a avaliação de prefeitos da região ouvidos pela coluna no 68º Congresso Estadual de Municípios, que acontece até quarta-feira (8) na capital paulista.

Sob condição de reserva, os prefeitos reforçaram que Alckmin continua sendo uma pessoa altamente querida no interior do Estado, especialmente pelos chefes do Executivo. O atual vice-presidente, que já foi governador de São Paulo quatro vezes, ainda é lembrado carinhosamente pelas várias reuniões que realizava com os representantes de vários municípios. Muitos eram vices ou ocupavam outros cargos enquanto Alckmin estava à frente do Palácio dos Bandeirantes, e hoje são prefeitos. Os relatos são de certo saudosismo em relação à gestão de Alckmin no governo paulista.

A coluna apurou, inclusive, que Alckmin tomou café com alguns recentemente, enquanto cumpria agendas por São Paulo. Um exemplo recente ocorreu no fim de março, quando ele e o presidente Lula estiveram no Aeródromo Embraer Unidade, na cidade de Gavião Peixoto. Como mostrou a Jovem Pan, o PT quer Alckmin rodando essas cidades para impulsionar não só a chapa dele e de Lula, que será reeditada em 2026, como a de Haddad.

A estratégia da legenda é fazer com que o capital político que Alckmin mantém no interior ajude a apresentar uma imagem mais moderada de Fernando Haddad ao eleitorado. A avaliação é que Alckmin neutralizaria a imagem de Haddad com setores mais resistentes ao PT, atraindo principalmente eleitores de centro, que hoje podem estar próximos ao atual governador que tentará a reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.