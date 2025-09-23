Nunes diz que Moraes está ‘mudado’ após decisão sobre motos

Prefeito de São Paulo afirmou que a Procuradoria Geral do Município pedirá uma audiência com o ministro da Corte sobre o assunto

Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está “mudado” sobre o tema do mototáxi na cidade de São Paulo. Após Moraes suspender, nesta segunda-feira (22), a lei estadual que obrigava autorização das prefeituras para o funcionamento de motos por aplicativo no Estado, Nunes relembrou entrevistas em que o ministro se colocou contra o serviço e disse, à coluna: “Como ele está mudado, né?”.

Questionado sobre uma possível retaliação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que recentemente chamou Moraes de tirano, Nunes não respondeu. Mas afirmou que a Procuradoria Geral do Município vai pedir uma audiência com o ministro da Corte sobre o assunto.

Em mensagens enviadas à coluna, o prefeito da capital paulista relembrou um trecho de uma entrevista de Moraes ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 2009. Também mandou um artigo escrito, no mesmo ano, pelo ministro no jornal Folha de S. Paulo intitulado “a arte de proteger vidas”. Em nota, o governo de São Paulo disse que ainda não foi informado sobre a decisão.

