PSDB-Cidadania vai recuar de pré-candidatura de Paulo Serra até terça-feira

Colegiado deve se reunir nos próximos dias para cravar decisão e definir apoio à reeleição de Tarcísio de Freitas

Divulgação/PSDB Paulo Serra



O PSDB-Cidadania vai anunciar, até a próxima terça-feira (9), que Paulo Serra (PSDB) não será candidato ao Governo de São Paulo. A expectativa é que o colegiado da federação se reúna o mais rápido possível, nos próximos dias, para cravar a decisão. Na mesma reunião, os filiados devem decidir se apoiam ou não a reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos), com tendência para sim.

Internamente, membros dos dois partidos tem se mostrado incomodados com a postura de Serra. O fato de petistas terem procurado Paulo Serra para dialogar, e um suposto jantar com o presidente do PT em São Paulo, Kiko Celeguim, na semana passada, teria incomodado a cúpula da federação. As reclamações são de que o pré-candidato não tem dialogado com o próprio partido, e que está jogando de maneira isolada.

“Paulo Serra não tem nenhuma chance”, resumiu um, sob condição de reserva. “Nós vamos bater o martelo coletivamente, na reunião do colegiado, mas sabemos que já temos maioria pela não candidatura. Ele está muito fechado”.

Outro entendimento é que as movimentações de pré-campanha estão pausadas enquanto Serra não se decide, e que a federação não pode esperar pela definição de uma única pessoa. A situação, na avaliação de interlocutores, prejudica o andamento da campanha de outros membros tanto do PSDB quanto do Cidadania.

Como antecipou a coluna, o Palácio dos Bandeirantes já previa o movimento. Além disso, auxiliares de Tarcísio destacam que o governador tem feito inúmeras sinalizaçõs à região do ABC e Metropolitana de São Paulo, reduto de Paulo Serra, que foi prefeito de Santo André duas vezes.

Nas últimas semanas, o governador esteve pelo menos duas vezes na região em Caravanas, injetando recursos inclusive em Mauá, que tem prefeito do PT. A leitura é que Tarcísio tem investido presencialmente e financeiramente nos locais também pensando nisso. Para a pré-campanha dele à reeleição, a desistência de Paulo Serra é um fator facilitador para uma possível vitória em primeiro turno.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.