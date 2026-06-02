‘Gangue do quebra-vidro’: SSP prevê novas operações e cita redução de 31% dos casos no centro

A coluna teve acesso com exclusividade ao balanço da gestão, que detectou redução de 41,8% na área mais crítica da capital paulista

SSP Polícia Militar de São Paulo



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) detectou uma queda de 32,9% nas ocorrências da chamada “gangue do quebra-vidro” no Estado de São Paulo entre janeiro e maio de 2026. De acordo com dados divulgados com exclusividade à coluna, em janeiro, foram 419 casos, número que caiu para 281 em maio.

Os dados se repetem na capital paulista, que apresentou, no mesmo período, redução de 31,1% – passando de 383 ocorrências em janeiro para 264 no mês de maio. Especificamente no centro expandido da cidade de São Paulo, ponto considerado mais sensível e crítico da ação dos criminosos, a redução foi de 41,8%. Eram 208 registros em janeiro contra 121 no mês de maio.

Desde abril, como antecipou a coluna, operações chamadas “Impacto Quebra-Vidro” entraram em vigor. A expectativa é que após o feriado de Corpus Christi, a partir da segunda semana de junho, novas operações sejam realizadas, com motos circulando na região central, no centro expandido e nas zonas sul e oeste de São Paulo. Pra ampliar as fiscalizações, estão previstas mais 10 mil vagas DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar), em que é o governo paga a policiais um valor extra para trabalharem voluntariamente durante as folgas.

Na primeira operação, que contou com ajuda de gangues e helicópteros, 18 suspeitos foram presos. O secretário executivo da SSP, Coronel Henguel, que encabeça as operações, afirmou que a PM passou a operar de forma direcionada contra o crime, usando inteligência e análise. Além de direcionado a Henguel, o combate às gangues do quebra-vidro também foi o principal pedido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao secretário Oswaldo Nico Gonçalves e à nova Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a coronel Glauce Anselmo Cavalli.

Gangue do quebra-vidro

A ação rápida e violenta dos criminosos tem assustado a população. A “gangue do quebra-vidro” é conhecida por agir entre os motoristas, especialmente quando o trânsito está parado. Os criminosos se aproveitam para quebrar os vidros dos carros e roubar celulares e objetos de valor. Os vídeos tem viralizado nas redes sociais. A ação dura poucos segundos e as vítimas costumam sair correndo a pé, sem que o motorista consiga reagir.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.