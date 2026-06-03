Tarcísio e Nunes conversaram após Polícia Civil mirar produtora de ‘Dark Horse’

Membros da gestão ouvidos pela coluna destacam o que chamam de “má relação” do governador de São Paulo com a Polícia Civil e ‘insatisfação’ do setor

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo SP - POLICIAIS CIVIS / GOVERNO SP - GERAL - O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acompanhado do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes e do Secretário de Segurança Pública do Estado de SP, Guilherme Derrite, no Memorial da América Latina na Barra Funda, da cerimônia de posse de 1.458 novos policiais civis e técnico-científicos. Após o processo de formação na Academia de Polícia (Acadepol), os escrivães, peritos e médicos-legistas irão atuar em todas as regiões do estado. 19/08/2025



Aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem dito que a operação da Polícia Civil que investiga a gestão por supostas fraudes em um contrato de fornecimento de Wi-Fi é resultado de uma “briga” de Tarcísio de Freitas (Republicanos) com a categoria.

Membros da gestão ouvidos pela coluna destacam o que chamam de “má relação” do governador de São Paulo com a Polícia Civil e “insatisfação” do setor, já que Tarcísio teria feito, ao longo do mandato, maiores acenos à Polícia Militar.

Segundo interlocutores da Prefeitura, todos os documentos pedidos pela investigação já tinham sido fornecidos à Polícia antes da operação. “A operação foi feita para ser midiática. Não tinha razão de ser”, justificou um. Outro argumento utilizado é que o pedido de investigação partiu de Leonardo Carvalho Bastos, membro titular do Conselho de Ética do PT de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, e por isso, teria cunho político, com objetivo de prejudicar aliados de Tarcísio às vésperas da eleição.

Interlocutores de Tarcísio, no entanto, rejeitam essa interpretação. Para eles, atuação da Polícia Civil demonstra que as apurações não sofrem interferência política. Nesta terça-feira (2), Tarcísio defendeu a autonomia da Polícia Civil ao ser questionado sobre a fala de Nunes, que disse que, se a ação realizada ocorreu por causa do filme Dark Horse, trata-se de perseguição política. “A polícia tem autonomia para fazer as suas investigações, para fazer as suas operações. É uma instituição de Estado”, falou o governador.

A coluna apurou que prefeito e governador conversaram sobre o assunto após a operação. Nunes telefonou para Tarcísio, que reforçou não ter conhecimento prévio da operação.

Tarcísio e Nunes são conhecidos pela forte aproximação. Os laços se estreitaram na eleição de 2024, quando o governador teve papel central na reeleição do prefeito. Tarcísio também tem predileção por Nunes na sua sucessão. Os dois costumam trocar elogios e participar de muitas agendas conjuntas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.