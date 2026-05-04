PSDB-Cidadania instala colegiado e prevê alinhamento com Aécio Neves em decisão em SP

Federação deve analisar, durante o mês de maio, viabilidade de candidatura própria

PSDB/REPRODUÇÃO

O colegiado da federação PSDB-Cidadania será instalado ainda nesta semana em São Paulo. O grupo terá como principal tarefa analisar a possibilidade de lançamento de uma candidatura própria ao governo do Estado, hoje colocada na figura do ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

Segundo fontes dos dois partidos ouvidas pela Jovem Pan, o Cidadania terá maioria no colegiado. Apesar disso, o entendimento é que que há alinhamento da federação em São Paulo e do próprio Cidadania com a direção nacional do PSDB e do presidente da sigla tucana. Aécio Neves. A avaliação é que a decisão deve ser construída de forma conjunta.

A definição sobre eventual candidatura de Paulo Serra não deve ocorrer de imediato. A federação pretende adotar uma rotina de avaliação ao longo do mês de maio, com decisão prevista para junho. Dentro dessa rotina, a viabilidade da candidatura própria será testada, como já mostrou a reportagem.

Em entrevista à coluna, o presidente da federação em São Paulo, Alex Manente, afirmou que a intenção é posicionar o grupo no cenário eleitoral. Ele disse que o processo é visto como uma “missão dura”, já que as duas legendas passaram por um processo de diminuição nos últimos anos. “Nossa intenção é posicionar a federação para gerar o protagonismo que ela merece. Nosso desafio é manter esse protagonismo, criar um novo momento para os dois partidos. Paulo Serra tem pontuado razoavelmente bem sem fazer campanha, sem aparecer na TV. Nós vamos ver se tem viabilidade. Se tiver, gera protagonismo”, explicou.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.