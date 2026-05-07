Com Ciro na mira, evento de apoio do PP a Tarcísio deve ser cancelado

Anúncio estava previsto para acontecer na próxima segunda-feira (11) em São Paulo

Pedro França/Agência Senado Operação da Polícia Federal mirar o presidente nacional do partido, Ciro Nogueira



O evento que formalizaria o apoio do Progressistas (PP) à chapa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à reeleição, não deve acontecer. A decisão foi tomada após uma operação da Polícia Federal mirar o presidente nacional do partido, Ciro Nogueira, na manhã desta quinta-feira (7).

O anúncio do apoio estava marcado para a próxima segunda-feira (11), às 19h, na Zona Sul da capital paulista. Entre os presentes, eram esperados, além de Tarcísio e Ciro, o pré-candidato ao Senado pelo partido, Guilherme Derrite, e o presidente estadual da sigla, Maurício Neves. Além do nome do PP, o evento também falava em apoio da federação União Progressistas ao governador.

Internamente, membros do PP que confirmaram o cancelamento do evento à coluna relatam um sentimento de apreensão. “Todo mundo deu um passo atrás e está aguardando as próximas notícias”, disse um deles, sob condição de reserva, quando questionado se o apoio pode ser dispensado por parte de Tarcísio.

Ciro e Tarcísio mantém boa relação. O presidente do PP chegou a sonhar com uma vaga de vice em uma possível chapa presidencial do governador, e foi um dos entusiastas da candidatura de Tarcísio ao Palácio do Planalto.

Antes da data agendada para o início da próxima semana, a formalização do apoio chegou a ser anunciada para a última segunda (4), mas foi desmarcada devido à conflito de agendas com o governador

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.