Com André do Prado no Senado, Alesp começa a movimentar sucessão

PL quer manter presidência, enquanto PSD trabalha para inflar bancada e conseguir a cadeira

Reprodução / Alesp O PL, de André, quer permanecer na cadeira da presidência.



A pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), ao Senado Federal, voltou a movimentar os bastidores.

Reeleito presidente da Casa, ele já estava impedido de disputar novamente a eleição, mas a confirmação do nome dele como candidato em 2026 reacendeu o debate de sucessão em São Paulo. Alem disso, a própria Alesp ganhou mais holofotes.

O PL, de André, quer permanecer na cadeira da presidência. Para isso, entre os nomes mais citados dentro da sigla estão os dos deputados estaduais Alex Madureira, atual líder do partido na Alesp, Oseias de Madureira e Thiago Auricchio.

O PL de São Paulo espera manter a maior bancada da Casa pós eleição de 2026. Eles começaram o atual mandato com 19 parlamentares. Hoje, tem 22 – e contabilizam que podem chegar a 23. Enquanto isso, o PT, que detém a segunda maior bancada, espera algo entre 18 e 25 – hoje, tem 17.

Além das duas legendas, o PSD tem entrado com força na jogada. O partido de Gilberto Kassab estima conseguir mais de 20 deputados e pegar o posto do PL.

O PSD inchou na Casa antes do fim da janela partidária, quando Kassab conseguiu levar quase todos os parlamentares do PSDB para a sigla – e formar uma bancada de agora 11 deputados.

O partido quer rivalizar com o PL usando o argumento, para conseguiu a presidência, de que o PL já foi contemplado na chapa majoritária de Tarcísio às eleições, enquanto o PSD ficou de fora após a saída do vice-governador, Felício Ramuth.

Na Alesp, é comum que a legenda com o maior número de parlamentares fique com a presidência, enquanto a segunda maior detém a cadeira principal da mesa diretora. Nos últimos anos, esse acordo sempre foi fechado entre o governo e a oposição, o PT – que vota a favor do candidato da gestão atual.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.