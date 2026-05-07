Aliados dizem que operação contra Ciro era esperada por ‘amizade’ com Vorcaro, mas negam envolvimento

Pessoas próximas defendem a inocência do presidente do PP; à Jovem Pan, ele admitiu conhecer Vorcaro, mas negou proximidade

Reprodução/YouTube/Jovem Pan News O senador Ciro Nogueira (PP-PI)



Aliados do presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (7), não escondem que sabiam da amizade entre ele e Daniel Vorcaro. Para pessoas próximas, a ligação entre os dois era conhecida, e muitos já esperavam que algum tipo de ligação fosse feita pelas investigações que rodeiam o banqueiro. Negam, no entanto, qualquer tipo de irregularidade por parte de Ciro. “Vocês vão ver que não tem nada”, disse um aliado à coluna, em condição de anonimato.

Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, em fevereiro, Ciro confirmou conhecer Vorcaro, mas negou ser próximo do empresário. “Eu sou um dos políticos mais importantes desse país e conheço todos os grandes empresários. O que não pode, e ninguém vai achar, é ter algo ilícito”, disse. Sobre Vorcaro, disse que “Brasília inteira” conhecia o empresário.

Em mensagens divulgadas anteriormente, o dono do Banco Master, se referiu ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) como “um dos grandes amigos da vida”. Deu a declaração em conversa por mensagem de texto com a então namorada Martha Graeff.

Operação contra Ciro

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (7), a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ligados ao Banco Master. Entre os alvos da operação está o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Na decisão, a Polícia Federal aponta a identificação de uma suposta conduta do senador em favor de Vorcaro, em troca do ”recebimento de vantagens econômicas indevidas”. Segundo a investigação, o congressista recebia R$ 500 mil por mês do dono do Banco Master.

O primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro também é alvo da operação e foi preso nesta manhã. Outros alvos da operação são Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira, Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho e as empresas Green Investimentos e Green Energia Fundo de Investimentos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.