Sem Senado, Mello Araújo se vê como ‘candidato natural’ à Prefeitura em 2028

O vice-prefeito da capital era cotado para a vaga do PL à Casa Alta na chapa de Tarcísio

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL), passou a se colocar como “candidato natural” à Prefeitura da capital em 2028 após a definição da chapa majoritária do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Até então, Mello era um dos nomes cotados para disputar o Senado pelo PL e chegou a ser apontado como preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A possibilidade, no entanto, perdeu força após a articulação do governador em torno do nome do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado.

Diante do novo cenário, Mello afirma que pretende concluir o mandato como vice-prefeito de Ricardo Nunes (MDB). Ele também tem dito a interlocutores que pretende se colocar “à disposição do povo paulista” na próxima disputa municipal.

“Fiquei honrado em ser lembrado pelo presidente Bolsonaro nesta vaga pelo Senado, nunca imaginei ser cogitado. Vou me manter como vice até o final do Mandato e me colocar à disposição do povo paulista”, afirmou. “O vice sempre é um candidato natural nessa situação, só observar a guerra para ser vice do Tarcísio”.

Ele garantiu, no entanto, que não está focado na possibilidade, e sim no pleito deste ano. “Neste momento, minha preocupação é com a cidade de São Paulo e as eleições nacionais que podem mudar o rumo do país”.

Próximas eleições

Como mostrou a coluna, a direita e o centro já tem movimentado nomes nos bastidores como possibilidades para a Prefeitura de São Paulo. No segundo mandato, Nunes não pode se reeleger e os planos para ele envolvem 2030.

Na esquerda, ainda não há definição além do interessa na disputa da deputada federal Tabata Amaral (PSB), que também foi a candidata ao cargo nas eleições de 2024.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.