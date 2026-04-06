SP entrega nesta quarta espaço para motoboys de olho na expansão

Objetivo é ampliar projeto para o Largo da Batata, Av dos Bandeirantes, Nações Unidas e outros

A Prefeitura de São Paulo vai inaugurar, nesta quarta-feira (8), o primeiro espaço exclusivo para motoboys e entregadores na capital. A informação, que foi antecipada pela coluna em maio do ano passado e que agora sai do papel no Centro, entre a Av. Paulista e a Rebouças, já tem previsão de tomar outros lugares da cidade.

Segundo interlocutores da gestão Ricardo Nunes (MDB), o local, que terá área de descanso e estacionamento, deve ser implementado também nas regiões Oeste e Sul da cidade, como no Largo da Batata, na Avenida das Nações Unidas com a Avenida dos Bandeirantes. Já há estudos, ainda, para instalação na Zona Leste. A ideia é que o primeiro ponto sirva de piloto para os próximos.

A demanda foi levada à Prefeitura pelo SINDIMOTO-SP, que representa a categoria. A primeira instalação levou em conta o raio e o algoritmo dos principais aplicativos de entrega usados pelos motoboys. A gestão também estuda a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada para a construção dos próximos pontos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.