Boulos vai à Câmara na quarta defender aspecto social do fim da escala 6×1

O tema da sessão é o impacto social da redução da jornada de trabalho e a importância do diálogo com a sociedade

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 21/01/2026 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil



O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, confirmou presença na Comissão Especial da Câmara que analisa a PEC do fim da escala 6×1 nesta quarta-feira (13). A audiência está marcada para as 14h no Anexo II da Câmara dos Deputados.

O tema da sessão é o impacto social da redução da jornada de trabalho e a importância do diálogo com a sociedade. Além de Boulos, também estão confirmados o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho, Bob Everson Carvalho Machado, e a diretora técnica do DIEESE, Adriana Marcolino. O fundador do Movimento Vida Além do Trabalho, Rick Azevedo, ainda aguarda confirmação.

A visita de Boulos acontece em meio a uma aceleração do calendário legislativo da PEC. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou na última quinta-feira (7) que a proposta pode ser aprovada ainda em maio e que há apoio crescente entre os deputados, podendo até alcançar unanimidade. Motta sinalizou que pretende acelerar a tramitação para que o texto chegue ao Senado antes do período eleitoral.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, também entrou no debate na mesma ocasião e classificou a escala 6×1 como “a mais cruel”, afirmando que o modelo tem provocado adoecimento, acidentes e aumento de faltas entre trabalhadores brasileiros.

A presença do ministro Boulos na quarta atende a requerimentos apresentados por deputadas como Erika Hilton e Fernanda Melchionna, principais defensoras da PEC na Câmara. O relatório do deputado Léo Prates está previsto para o dia 20 de maio.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.