Portinho busca aval de Flávio Bolsonaro para herdar vaga no Senado

Claúdio Castro comunicou a desistência ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, nesta quinta-feira (28)

Jovem Pan O senador Carlos Portinho (PL-RJ)



A desistência do governador Cláudio Castro de disputar uma vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro reabriu a disputa interna no PL fluminense. Fontes ouvidas pela Jovem Pan nesta quinta-feira (28) defendem a substituição imediata de Castro por um nome mais alinhado ao bolsonarismo.

Esta coluna apurou que, com o retorno de Flávio Bolsonaro dos Estados Unidos, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) deve se reunir ainda nesta semana com o pré-candidato à Presidência para tentar viabilizar o próprio nome como substituto. Líder do PL no Congresso, Portinho tem se firmado como uma das vozes mais ativas do bolsonarismo no Senado.

Castro comunicou a desistência ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, nesta quinta-feira.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.