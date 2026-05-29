PT teme retaliação comercial após EUA classificarem PCC e CV como terroristas

Três semanas atrás, Lula esteve em Washington e tentou, entre outras coisas, evitar exatamente esse movimento. Não conseguiu

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula (PT) durante cerimônia de lançamento do Programa 'Farmácia Popular do Brasil'



A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos abriu um novo e incômodo front dentro do PT.

O titular desta coluna apurou que o temor no Palácio do Planalto vai além da questão de segurança pública. Para um importante cacique da legenda, a decisão de Washington não representa risco apenas ao sistema bancário. A preocupação se estende a todo o setor empresarial, com impacto potencial sobre empresas brasileiras instaladas no exterior, contratos internacionais e fluxo de investimentos.

O tarifaço é lembrado com desconforto. A reversão das sanções anunciadas por Trump havia sido celebrada internamente como uma vitória diplomática da gestão Lula, um acerto que o partido acreditava ter encerrado definitivamente o capítulo com Washington.

Não encerrou. Três semanas atrás, Lula esteve em Washington e tentou, entre outras coisas, evitar exatamente esse movimento. Não conseguiu.

O Departamento de Estado anunciou nesta quinta-feira (28) a classificação do PCC e do Comando Vermelho como Organizações Terroristas Estrangeiras, com vigência a partir de 5 de junho. O secretário de Estado Marco Rubio afirmou que as duas facções são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.