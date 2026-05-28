Deltan critica fala de Zema sobre Flávio e diz que oposição não pode ‘fortalecer o PT’

Deltan comparou os escândalos atualmente em apuração à Operação Lava Jato

Jovem Pan

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), pré-candidato ao Senado pelo Paraná, avaliou que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se equivocou ao comentar a disputa envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e a sucessão presidencial. A declaração foi dada durante a Green Farm, em Mato Grosso, em entrevista à Jovem Pan no fórum do Lide Agro MT.

Para Deltan, ainda que tudo deva ser investigado, a oposição não pode alimentar narrativas que acabem por beneficiar o adversário. “Zema se equivocou. Tudo tem que ser investigado, mas você não pode alimentar narrativas que vão fortalecer o nosso grande adversário, que é o PT”, afirmou.

O pré-candidato associou o partido a episódios de corrupção e a problemas nas áreas de segurança pública e economia, e disse que a centro-direita não deve dar margem a divisões que enfraqueçam o campo de oposição.

Ainda durante a entrevista, Deltan comparou os escândalos atualmente em apuração à Operação Lava Jato, da qual foi coordenador. Segundo ele, o desvio estimado na fraude do INSS já passa de R$ 50 bilhões, valor superior ao prejuízo de R$ 42 bilhões atribuído à Lava Jato. O ex-procurador também citou a Operação Compass Zero, ligada ao Banco Master, que segundo afirmou avança para a oitava fase.

Apesar das comparações, Deltan sustentou que a Lava Jato segue como o maior escândalo de corrupção do país, por ter alcançado parte expressiva do Congresso, governadores e ex-presidentes da América Latina. Ele afirmou ainda que as investigações se tornam mais difíceis quando esbarram em ministros do Supremo Tribunal Federal, e mencionou, no caso Master, um contrato ligado à mulher do ministro Alexandre de Moraes e pagamentos a um resort associado ao ministro Dias Toffoli.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.