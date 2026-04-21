Prefeito de Cuiabá rebate narrativa da esquerda sobre o campo e confirma visita de Flávio Bolsonaro

Reprodução Brunini defende agronegócio e diz que candidatos que ignorarem setor perderão força eleitoral



O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL-MT), um dos aliados mais próximos de Jair Bolsonaro no estado, foi à Norte Show para defender a agenda do agronegócio e antecipar a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), esperado em Sinop na quarta-feira (22).

Para Brunini, o campo não pode ser deixado de fora do debate presidencial. “O agro é uma das principais economias desse país, é o que mais tem gerado uma receita nova para o nosso país. Então nós não podemos deixar essa discussão de lado.”

O prefeito foi direto ao rebater o que chama de narrativa equivocada da esquerda. “Muito se constrói num preconceito, numa discussão de narrativas entre a esquerda, como se o agro fosse o grande vilão dessa história. Mas muito pelo contrário, é o agro que mantém a economia do nosso país firme e forte.”

Brunini também fez o link com a disputa eleitoral de 2026. “O candidato a presidente ou o pré-candidato a presidente que não vir conversar com o agro está deixando de lado uma força econômica muito grande.”

E rasgou elogios à família Bolsonaro: “O Flávio Bolsonaro, assim como o seu pai, sempre deu atenção a essas pautas e vai continuar dando. Então ele vem aqui para Sinop agora, no dia 22, para fortalecer esse relacionamento com o agro de Mato Grosso e trazendo bons resultados para a nossa nação.“

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.