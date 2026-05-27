Caiado vai ao agro, mas o PSD de Mato Grosso olha para Lula

O ambiente fica mais delicado quando se olha para o principal nome do PSD no estado

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), desembarca nesta quarta-feira (27) em Cuiabá para participar do Fórum LIDE Agro, evento que abre a GreenFarm 2026 e reúne lideranças políticas, empresários e representantes do setor produtivo. A agenda, porém, não é uma iniciativa do partido. Caiado está na capital mato-grossense a convite do próprio fórum, e a distinção não é pequena.

Nos bastidores, membros do PSD mato-grossense ouvidos reservadamente revelam um desconforto que não é novo: quando Caiado migrou para a legenda e foi ungido por Gilberto Kassab como o nome do partido para a Presidência da República, as bases locais simplesmente não foram consultadas. A escolha veio de cima, e o barulho, ainda que contido, existe.

O ambiente fica mais delicado quando se olha para o principal nome do PSD no estado. O ex-ministro da Agricultura Carlos Favaro, um dos quadros mais influentes da legenda em Mato Grosso, tem se mostrado defensor entusiasmado do presidente Lula e dado sinais cada vez mais claros de que deve apoiar a reeleição do petista em 2026. Em outras palavras, o partido que lançou Caiado tem, em seu próprio quintal mato-grossense, um cacique apontando para o lado oposto.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.