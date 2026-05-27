Flávio usa foto com Trump para mandar recado eleitoral: ‘Agora é só escolher’

Em publicação nas redes sociais, o senador comparou uma imagem ao lado de Trump com outra do presidente Lula ao lado de Nicolás Maduro

Reprodução/X @FlavioBolsonaro A imagem ao lado do republicano foi convertida em argumento de campanha antes mesmo de o senador embarcar de volta ao Brasil.



Mal terminou o encontro com o presidente americano Donald Trump e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já havia transformado a visita em peça de campanha.

Em publicação nas redes sociais, o senador comparou imagem ao lado de Trump, com outra do presidente Lula com Nicolás Maduro

Nos stories do Instagram, o pré-candidato à Presidência da República publicou uma montagem sem rodeios: de um lado, ele posando ao lado de Trump no Salão Oval; do outro, o presidente Lula (PT) cumprimentando o ditador venezuelano Nicolás Maduro. A legenda era curta e direta: “Agora é só escolher.”

Flávio deixou o encontro com o presidente americano já com o recorte eleitoral definido. A imagem ao lado do republicano foi convertida em argumento de campanha antes mesmo de o senador embarcar de volta ao Brasil. Para o bolsonarismo que busca um nome para 2026, o recado era claro: há um herdeiro em construção, e ele sabe exatamente qual eleitor quer conquistar.

A publicação é um movimento calculado. Com o pai, Jair Bolsonaro, inelegível, o senador fluminense disputa com outros nomes da direita o posto de principal alternativa ao governo Lula.

Ao colocar Trump de um lado e Maduro do outro, Flávio tenta condensar a polarização em uma única imagem e se posicionar como o candidato natural de quem rejeita o petismo. A estratégia é simples, direta e feita para viralizar, tal como o pai ensinou.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.